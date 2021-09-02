Валютные резервы ЦБ Азербайджана в августе увеличились почти на $550 млн

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $7 млрд 42,6 млн на 31 августа 2021 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2020 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 369,4 млн. Таким образом, в январе-августе 2021 года валютные резервы Центробанка увеличились на 10,6%, передает "Интерфакс-Азербайджан".
В августе валютные резервы ЦБА увеличились на 8,4% или на $546,1 млн.
Как сообщалось ранее, в 2020 году валютные резервы Центробанка увеличились на 1,8%.
Х.Насирзаде
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