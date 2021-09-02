ИВ Лерика направит 560 тыс. манатов на капремонт дорог

ИВ Лерикского района привлекла универсальную производственно-коммерческую компанию «ELNUR-2» для капитального ремонта дорог и тротуаров в городе Лерик.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 560,049 тыс. манатов.

Э.Шафиев