ГНФАР за 8 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 25%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в августе 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $512,3 млн, говорится сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в июле 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на $461,6 млн. Таким образом, в августе 2021 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июлем увеличился на 11%.

По расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в январе-августе 2021 года ГНФАР на валютных аукционах продал $3 млрд 740 млн (спад на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2020 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $7 млрд 303,64 млн (рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом - ИФ).

А.Азизов