В Кремле сожалеют, что Киев и Вашингтон собираются «дружить против России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Украина и США собираются строить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не "для себя".
"Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Это тоже может вызывать только сожаление", - добавил он.
Песков отметил, что вызывает сожаление и "антироссийская риторика" глав Украины и США по поводу Крыма, а также "по всем другим моментам".
"Наверное, не более того", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
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