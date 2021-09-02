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СНГ 02.09.2021 11:23

В Кремле сожалеют, что Киев и Вашингтон собираются «дружить против России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Украина и США собираются строить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не "для себя".

"Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Это тоже может вызывать только сожаление", - добавил он.

Песков отметил, что вызывает сожаление и "антироссийская риторика" глав Украины и США по поводу Крыма, а также "по всем другим моментам".

"Наверное, не более того", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]