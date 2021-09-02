В ЕС начали работу над пятым пакетом санкций против Белоруссии

Государства-члены Европейского союза (ЕС) начинают работу над пятым пакетом санкций в отношении Белоруссии, заявил в четверг глава управления Европейской внешнеполитической службы по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девинь.

"Очевидно, мы продолжим бороться со значительным использованием мигрантов и человеческих страданий со стороны режима Лукашенко. Борьба с этим, очевидно, включит санкции. Сейчас начинается работа с государствами-членами над пятым пакетом санкций", - заявил Девинь, выступая в комитете Европарламента по иностранным делам.

Он добавил, что проблемы Белоруссии останутся на приоритетном месте в повестке ЕС.

В июле Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил Минску ужесточением санкций в случае продолжения использования мигрантов в качестве меры давления на Брюссель.

"Мы обращаемся с призывом к белорусским властям следовать принятым обязательствам, и не использовать мигрантов в качестве меры давления, в противном случае мы будем пересматривать санкции и рассмотрим более серьезные экономические ограничения", - сказал он, напомнив о том, что белорусские власти пытались вытеснить мигрантов на территорию Польши.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал тогда Лукашенко.