Песков: важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов

Отношения России с Афганистаном зависят от первых действий новой власти в стране, она не должна стать прибежищем террористов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам все еще предстоит понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана" . (...) Для нас, конечно, в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это уже было 20 лет назад", - сказал Песков телеканалу "Известия".
Он также добавил: "Для нас важно, чтобы были приняты энергичные меры с тем, чтобы пресечь наркотрафик".
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что талибы "уже сформулировали некую структуру власти, произвели первые назначения, как мы знаем, но в чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов уже у руля Афганистана - посмотрим".
Военные Азербайджана и Турции на совместных учениях отрабатывают подводную атаку и оборону
Замглавы МИД Азербайджана и посол Китая в Баку обсудили инвестиции китайских компаний в Карабах
Заявления Мирзояна показывают, что Ереван не готов к политике соседства - МИД Азербайджана
ZTP средства, привлеченные от размещения допэмиссий акций на 18 млн манатов, направит на погашение долгов
ZTP планирует в 2021-2023гг увеличить доходы до 7 млн манатов
В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19
Регуляторы ЕС не видят необходимости в широком применении третьей дозы вакцины от COVID-19
Азербайджанские танкисты вышли в финал конкурса «Танковый биатлон»
ИВ Лерика направит 560 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу CEO Award Azerbaijan
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог