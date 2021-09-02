Песков: важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов

Отношения России с Афганистаном зависят от первых действий новой власти в стране, она не должна стать прибежищем террористов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам все еще предстоит понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана" . (...) Для нас, конечно, в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это уже было 20 лет назад", - сказал Песков телеканалу "Известия".

Он также добавил: "Для нас важно, чтобы были приняты энергичные меры с тем, чтобы пресечь наркотрафик".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что талибы "уже сформулировали некую структуру власти, произвели первые назначения, как мы знаем, но в чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов уже у руля Афганистана - посмотрим".