Рахмон наградил посмертно Бурхануддина Раббани и Ахмада Шаха Масуда высшими государственными наградами Таджикистана

Бывший президент Афганистана Бурхануддин Раббани и бывший министр обороны этой страны Ахмад Шах Масуд указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона награждены орденами "Исмоили Сомони 1-й степени" посмертно, сообщила в четверг пресс-служба таджикского лидера.

Отмечается, что афганские политики удостоены награды Таджикистана за содействие в проведении межтаджикских переговоров в период 1993-1996 годов и их большой вклад в процесс становления мира на таджикской земле.

Орден "Исмоили Сомони" является высшей государственной наградой Таджикистана и вручается указом президента страны достойным лицам за их выдающиеся заслуги.

Указы о награждении подписаны в связи с празднованием в Таджикистане 9 сентября 30-й годовщины независимости страны.

Бурхануддин Раббани был президентом Афганистана с 1992 по 2001 гг. После захвата талибами большей части страны и взятия Кабула в сентябре 1996 года был вынужден бежать из Афганистана, однако в глазах мирового сообщества продолжал оставаться законном главой государства. Он погиб в Кабуле в 2011 году от рук террориста-смертника.

Ахмад Шах Масуд - известный полевой командир, занимавший пост министра обороны с 1992 по 1996 гг. После захвата власти талибами в Афганистане возглавил противостоящий им Северный альянс. Погиб в сентябре 2001 года в результате действий террористов-смертников, выдававших себя за журналистов.

При посредничестве этих двух видных афганских политиков в 1996 году Эмомали Рахмон и Сайид Абдуллох Нури - лидер оппозиционных сил Таджикистана, договорились о заключении мира.