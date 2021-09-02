Рахмон наградил посмертно Бурхануддина Раббани и Ахмада Шаха Масуда высшими государственными наградами Таджикистана

Бывший президент Афганистана Бурхануддин Раббани и бывший министр обороны этой страны Ахмад Шах Масуд указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона награждены орденами "Исмоили Сомони 1-й степени" посмертно, сообщила в четверг пресс-служба таджикского лидера.
Отмечается, что афганские политики удостоены награды Таджикистана за содействие в проведении межтаджикских переговоров в период 1993-1996 годов и их большой вклад в процесс становления мира на таджикской земле.
Орден "Исмоили Сомони" является высшей государственной наградой Таджикистана и вручается указом президента страны достойным лицам за их выдающиеся заслуги.
Указы о награждении подписаны в связи с празднованием в Таджикистане 9 сентября 30-й годовщины независимости страны.
Бурхануддин Раббани был президентом Афганистана с 1992 по 2001 гг. После захвата талибами большей части страны и взятия Кабула в сентябре 1996 года был вынужден бежать из Афганистана, однако в глазах мирового сообщества продолжал оставаться законном главой государства. Он погиб в Кабуле в 2011 году от рук террориста-смертника.
Ахмад Шах Масуд - известный полевой командир, занимавший пост министра обороны с 1992 по 1996 гг. После захвата власти талибами в Афганистане возглавил противостоящий им Северный альянс. Погиб в сентябре 2001 года в результате действий террористов-смертников, выдававших себя за журналистов.
При посредничестве этих двух видных афганских политиков в 1996 году Эмомали Рахмон и Сайид Абдуллох Нури - лидер оппозиционных сил Таджикистана, договорились о заключении мира.
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