В Кремле считают евроатлантические стремления Украины опасными для РФ

В Кремле считают опасными евроатлантические устремления Украины и предупреждают, что вынуждены будут пойти на контрмеры в случае их реализации.

"В Вашингтоне достаточно позитивно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины. Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Известия".

Он подчеркнул, что это вопрос, который повлечет за собой принятие каких-то контрмер, чтобы "провести перебалансировку ситуации и на 100 процентов обеспечить безопасность наших рубежей".