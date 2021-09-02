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СНГ 02.09.2021 17:44

В Кремле считают евроатлантические стремления Украины опасными для РФ

В Кремле считают опасными евроатлантические устремления Украины и предупреждают, что вынуждены будут пойти на контрмеры в случае их реализации.

"В Вашингтоне достаточно позитивно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины. Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Известия".

Он подчеркнул, что это вопрос, который повлечет за собой принятие каких-то контрмер, чтобы "провести перебалансировку ситуации и на 100 процентов обеспечить безопасность наших рубежей".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]