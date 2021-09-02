Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0123 RUR   0.0233 GBR   2.3415 TRY   0.2049

Цена на нефть

31.08 $/bbl   WTI 68.50 -0.71 Brent 72.99 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.09.2021 20:01

Белоруссия построит 1 тыс. км внутренних газопроводов до 2026г

Государственное ПО "Белтопгаз" до 2026 года планирует построить на территории Белоруссии около 1 тыс. км распределительных газопроводов.

"По программе комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы в Белоруссии будет построено около 1 тыс. км газопроводов. За пятилетку в стране будет заменено 900 газорегуляторных пунктов. 40 тыс. км газовых сетей обследуют на предмет дальнейшей эксплуатации", - сообщил генеральный директор объединения Алексей Кушнаренко, которого цитирует пресс-служба Минэнерго страны.

По его словам, "большое внимание в рамках программы мы будем уделять диспетчерезации, автоматизации, системам телеметрии, цифровизации".

Оцифровка газовых сетей дает возможность отслеживать работу оборудования в режиме онлайн. "На данном этапе идет внедрение единого автоматизированного мультипрограммного комплекса, цель которого - обеспечение безопасной эксплуатации систем газоснабжения",- добавил руководитель ГПО "Белтопгаз".

В Белоруссии газифицированы природным газом все 115 городов, а также 118 районных центров и 3,467 тыс. сельских населенных пунктов. Общая протяженность газовых сетей составляет около 64 тыс. км. Потребителями природного газа сегодня являются около 3 тыс. промышленных и порядка 6 тыс. коммунально-бытовых предприятий.

Белоруссия импортирует природный газ из России. В 2020 году импорт снизился на 7,2% до 18,8 млрд кубометров. На долю промпотребителей приходится более 90% импорта газа, в том числе свыше 70% используется для нужд энергосистемы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГАЗОПРОВОДЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]