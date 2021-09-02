Белоруссия построит 1 тыс. км внутренних газопроводов до 2026г

Государственное ПО "Белтопгаз" до 2026 года планирует построить на территории Белоруссии около 1 тыс. км распределительных газопроводов.
"По программе комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы в Белоруссии будет построено около 1 тыс. км газопроводов. За пятилетку в стране будет заменено 900 газорегуляторных пунктов. 40 тыс. км газовых сетей обследуют на предмет дальнейшей эксплуатации", - сообщил генеральный директор объединения Алексей Кушнаренко, которого цитирует пресс-служба Минэнерго страны.
По его словам, "большое внимание в рамках программы мы будем уделять диспетчерезации, автоматизации, системам телеметрии, цифровизации".
Оцифровка газовых сетей дает возможность отслеживать работу оборудования в режиме онлайн. "На данном этапе идет внедрение единого автоматизированного мультипрограммного комплекса, цель которого - обеспечение безопасной эксплуатации систем газоснабжения",- добавил руководитель ГПО "Белтопгаз".
В Белоруссии газифицированы природным газом все 115 городов, а также 118 районных центров и 3,467 тыс. сельских населенных пунктов. Общая протяженность газовых сетей составляет около 64 тыс. км. Потребителями природного газа сегодня являются около 3 тыс. промышленных и порядка 6 тыс. коммунально-бытовых предприятий.
Белоруссия импортирует природный газ из России. В 2020 году импорт снизился на 7,2% до 18,8 млрд кубометров. На долю промпотребителей приходится более 90% импорта газа, в том числе свыше 70% используется для нужд энергосистемы.
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