Американская Global Ordnance (Сарасота, Флорида) заключила многолетнее соглашение о сотрудничестве с госконцерном "Укроборонпром", объем сделок по которому может составлять до $500 млн, сообщила американская компания.
"Это стратегическое соглашение позволит правительству Украины использовать обширную цепочку поставок Global Ordnance и производственные партнерства в США и по всему миру, чтобы получить множество оборонных изделий, технологий и производственных мощностей, которые необходимы для укрепления военной и оборонно-промышленной инфраструктуры Украины", - указала Global Ordnance.
Компания отметила, что имеет давние отношения с украинской стороной, в том числе в сфере импорта и экспорта оборонных товаров, таких как военные стрелковые системы и системы вооружения. Помимо того, они включают стратегическое партнерство с ООО НПП "Зоря" (Рубежное, Луганская обл.) для поставки ТНТ (тринитротолуола) армии США и другим видам вооруженных сил.
Кроме того, Global Ordnance обратилась к другим компаниям оборонной промышленности Украины с просьбой о поддержке и поставке военного оборудования для их контрактов с армией США по нестандартной амуниции и вооружению.
"Укроборонпром" на своем сайте подтвердил подписание соглашения с Global Ordnance без указания его суммы, отметив, что в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США были подписаны также соглашения о сотрудничестве с Lockheed Martin Corporation и L3Harris Technologies, а их общая сумма с Global Ordnance составила $2,5 млрд.
Азербайджан будет решительно пресекать попытки сепаратизма на своей территории - МИД
Военные Азербайджана и Турции на совместных учениях отрабатывают подводную атаку и оборону
Замглавы МИД Азербайджана и посол Китая в Баку обсудили инвестиции китайских компаний в Карабах
Макрон не исключил продления срока использования "санитарных пропусков" после 15 ноября
В Молдавии зафиксирован рекордный за последние четыре месяца суточный прирост заразившихся COVID-19
Число жертв урагана "Ида" в США возросло до минимум 15 человек
ИВ Лерика направит 560 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
Местные рейсы из аэропорта Кабула могут возобновиться уже в пятницу
ЕС отказывается начать консультации с Минском по миграционной проблеме - глава МИД Белоруссии
Глава Минобороны Украины видит в подписанных с США оборонных соглашениях новые возможности для стратегического сотрудничества
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу CEO Award Azerbaijan
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог