Американская Global Ordnance (Сарасота, Флорида) заключила многолетнее соглашение о сотрудничестве с госконцерном "Укроборонпром", объем сделок по которому может составлять до $500 млн, сообщила американская компания.

"Это стратегическое соглашение позволит правительству Украины использовать обширную цепочку поставок Global Ordnance и производственные партнерства в США и по всему миру, чтобы получить множество оборонных изделий, технологий и производственных мощностей, которые необходимы для укрепления военной и оборонно-промышленной инфраструктуры Украины", - указала Global Ordnance.

Компания отметила, что имеет давние отношения с украинской стороной, в том числе в сфере импорта и экспорта оборонных товаров, таких как военные стрелковые системы и системы вооружения. Помимо того, они включают стратегическое партнерство с ООО НПП "Зоря" (Рубежное, Луганская обл.) для поставки ТНТ (тринитротолуола) армии США и другим видам вооруженных сил.

Кроме того, Global Ordnance обратилась к другим компаниям оборонной промышленности Украины с просьбой о поддержке и поставке военного оборудования для их контрактов с армией США по нестандартной амуниции и вооружению.

"Укроборонпром" на своем сайте подтвердил подписание соглашения с Global Ordnance без указания его суммы, отметив, что в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США были подписаны также соглашения о сотрудничестве с Lockheed Martin Corporation и L3Harris Technologies, а их общая сумма с Global Ordnance составила $2,5 млрд.