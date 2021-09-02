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Бизнес и законодательство 02.09.2021 19:47

Американская Global Ordnance заключила соглашение с "Укроборонпромом" на сумму до $500 млн

Американская Global Ordnance (Сарасота, Флорида) заключила многолетнее соглашение о сотрудничестве с госконцерном "Укроборонпром", объем сделок по которому может составлять до $500 млн, сообщила американская компания.

"Это стратегическое соглашение позволит правительству Украины использовать обширную цепочку поставок Global Ordnance и производственные партнерства в США и по всему миру, чтобы получить множество оборонных изделий, технологий и производственных мощностей, которые необходимы для укрепления военной и оборонно-промышленной инфраструктуры Украины", - указала Global Ordnance.

Компания отметила, что имеет давние отношения с украинской стороной, в том числе в сфере импорта и экспорта оборонных товаров, таких как военные стрелковые системы и системы вооружения. Помимо того, они включают стратегическое партнерство с ООО НПП "Зоря" (Рубежное, Луганская обл.) для поставки ТНТ (тринитротолуола) армии США и другим видам вооруженных сил.

Кроме того, Global Ordnance обратилась к другим компаниям оборонной промышленности Украины с просьбой о поддержке и поставке военного оборудования для их контрактов с армией США по нестандартной амуниции и вооружению.

"Укроборонпром" на своем сайте подтвердил подписание соглашения с Global Ordnance без указания его суммы, отметив, что в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США были подписаны также соглашения о сотрудничестве с Lockheed Martin Corporation и L3Harris Technologies, а их общая сумма с Global Ordnance составила $2,5 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, УКРОБОРОНПРОМ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]