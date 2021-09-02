Международное сообщество должно добиваться эмбарго на поставки оружия Украине из-за гражданской войны в стране - МИД РФ

Россия призывает международное сообщество признать факт гражданской войны на Украине и ввести эмбарго на поставки вооружений в эту страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население", - сказала Захарова в четверг на брифинге.
По ее словам, украинские власти запрещают оппозиционные политические партии, инакомыслие, уничтожают свободную прессу, журналистов. "А им за это поставляют оружие", - отметила Захарова.
Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, который включает поставки противотанковых систем Javelin и другого оружия.
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