Международное сообщество должно добиваться эмбарго на поставки оружия Украине из-за гражданской войны в стране - МИД РФ

Россия призывает международное сообщество признать факт гражданской войны на Украине и ввести эмбарго на поставки вооружений в эту страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

По ее словам, украинские власти запрещают оппозиционные политические партии, инакомыслие, уничтожают свободную прессу, журналистов. "А им за это поставляют оружие", - отметила Захарова.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, который включает поставки противотанковых систем Javelin и другого оружия.