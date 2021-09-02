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СНГ 02.09.2021 20:25

Международное сообщество должно добиваться эмбарго на поставки оружия Украине из-за гражданской войны в стране - МИД РФ

Россия призывает международное сообщество признать факт гражданской войны на Украине и ввести эмбарго на поставки вооружений в эту страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

По ее словам, украинские власти запрещают оппозиционные политические партии, инакомыслие, уничтожают свободную прессу, журналистов. "А им за это поставляют оружие", - отметила Захарова.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, который включает поставки противотанковых систем Javelin и другого оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]