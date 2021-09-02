Азербайджан будет решительно пресекать попытки сепаратизма на своей территории - МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осуждает провокационные заявления премьера Армении Никола Пашиняна, которые, по мнению азербайджанского МИДа, служат пропаганде сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана.
“Такое возмутительное поведение страны (Армения - ИФ), которая не отказывается от своих безосновательных претензий к территориям Азербайджана, существующим в историческом и международно-правовом поле, от фальсификации истории, грубо нарушая принципы международного права, которая не делает выводов из плачевной ситуации, в которой она оказалась из-за своей же агрессивной политики, является лишь результатом ее больного воображения”, - подчеркнули в министерстве, комментируя высказывания армянского премьера о том, что Карабахский конфликт не урегулирован.
Кроме того, в МИД еще раз напомнили, что несмотря на бесчисленные попытки официальных лиц Армении исказить исторические факты и права, Карабах является исторической территорией и неотъемлемой частью международно признанных территорий Азербайджана.
“В результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся в ответ на очередную военную провокацию Армении, не отказавшейся от политики агрессии, мы восстановили международную справедливость и территориальную целостность Азербайджана. Отныне попытки предъявить какие-либо претензии к территориям Азербайджана и разжечь агрессивные сепаратистские настроения на наших территориях будут нами решительно пресекаться и на них будет дан должный ответ”, - подчеркнули в МИДе.
В завершении во внешнеполитическом ведомстве добавили, что на фоне новых реалий в регионе деструктивное поведение официального Еревана не только бесперспективно, но, напротив, ведет Армению к невзгодам.
Х.Насирзаде
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