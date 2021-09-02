Франция выступает за урегулирование в Приднестровье в рамках территориальной целостности Молдовы - глава МИД Ле Дриан

Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался за справедливое урегулирование приднестровского конфликта в рамках территориальной целостности Молдовы, а также поддержал евроинтеграционный курс Кишинева.

"Франция поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Мы поддерживаем усилия в формате переговоров "5+2", чтобы найти устойчивое, справедливое решение в приднестровском конфликте", - сказал Ле Дриан в четверг на совместной пресс-конференции в Кишиневе с молдавским коллегой Нику Попеску.