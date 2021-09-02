Фондовые индексы Европы выросли, Stoxx 600 приблизился к рекорду

Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг выросли, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности компаний и другим корпоративным новостям.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,3% - до 474,6 пункта. Текущее значение очень близко к историческому максимуму, который составляет 476,16 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 за день увеличился на 0,2%, германский DAX - на 0,1%, французский CAC 40 - менее чем на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,2%. Между тем испанский IBEX 35 потерял 0,1%.

Котировки акций шведской фармацевтической компании Swedish Orphan Biovitrum взлетели на 26% на новости о ее покупке американской инвестфирмой Advent International и сингапурским суверенным фондом GIC за $8 млрд.

Бумаги польского разработчика видео-игр CD Projekt подскочили в цене на 11,5%, британской инжиниринговой фирмы Melrose Industries на 7,2% на фоне сильной отчетности за первое полугодие.

Капитализация Stellantis выросла на 1,7% после того, как франко-итальянский автопроизводитель объявил о покупке финансовой компании в США за $285 млн.

Акции ENI подорожали на 1,3% на новости о том, что итальянская компания обнаружила большое нефтегазовое месторождение у берегов Кот-д Ивуара.

Вслед за подорожанием нефти стоимость TotalEnergies повысилась на 1,3%, BP - на 1,9%, Royal Dutch Shell - также на 1,9%.

Между тем цена акций Barratt Developments Plc упала на 4,5%, несмотря на позитивные годовые показатели. Британская компания, работающая в сфере недвижимости, увеличила выручку за 2021 фингод, который завершился 30 июня, на 41%, доналоговую прибыль - на 65%.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации официальных данных о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Публикация этих данных может повлиять на решение Федеральной резервной системы относительно сроков начала сворачивания программы выкупа активов, а также на направление политики центральных банков европейских стран, отмечает CNBC.

Между тем в четверг стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 340 тыс. человек. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 345 тыс.

ВВП Швейцарии во втором квартале вырос рекордными темпами - на 7,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Годом ранее швейцарская экономика рухнула на 7,4% на фоне пандемии COVID-19, что стало рекордным спадом.

Объем ВВП Швейцарии в апреле-июне увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.