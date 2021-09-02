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Происшествия 02.09.2021 21:40

Число жертв урагана "Ида" в США возросло до минимум 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате удара урагана "Ида", который обрушился на США в начале этой недели, сообщает в четверг CNN.

По данным телеканала, девять человек погибли в штате Нью-Йорк, пять - в штате Нью-Джерси и один - в штате Мэриленд. Ранее сообщалось о восьми погибших.

В среду остатки урагана "Ида", категорию которого понизили с четвертой до первой, привели к масштабным наводнениям в Нью-Йорке. В городе приостановили работу всех линий метрополитена.

В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал, что в городе спасателей ждут сотни человек.

Ранее в четверг президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк, и сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку.

На данный момент в США около 1,17 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тыс. из них - в штате Луизиана.

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в начале этой недели, после чего двинулся на север страны и вызвал наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикуте.

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Тэги: США, УРАГАН, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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