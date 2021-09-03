Грузинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в пятницу на территории Дагестана, в 9 километрах от границы Грузии с РФ, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 07:34 по тбилисскому времени (07:34). Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.