Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о том, что Китай создаст Пекинскую фондовую биржу (Beijing Stock Exchange) и превратит ее в основную базу для малых и средних предприятий (МСП) инновационного типа, сообщает агентство "Синьхуа".
Он не уточнил, когда конкретно это произойдет.
Согласно заявлению Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC), биржа расширит существующий рынок ценных бумаг в Пекине и, в частности, будет принимать небольшие инновационные компании.
Китай продолжит поддерживать инновационное развитие МСП и углублять реформы "третьей новой площадки", заявил Си Цзиньпин, выступая на саммите по глобальной торговле услугами в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами-2021 (CIFTIS).
Как пояснила позже CSRC, Пекинская фондовая биржа будет создана на основе NEEQ.
National Equities Exchange and Quotation (NEEQ, известна как "третья новая площадка") - общегосударственная система по продаже акций малых и средних предприятий, не зарегистрированных на бирже. Площадка была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам.
Аналитики описали план китайских властей как реструктуризацию или ребрендинг существующей восемь лет биржи, где акциями местных компаний могут торговать только профессиональные инвесторы, пишет The Wall Street Journal.
По сообщению CSRC, фондовая биржа будет играть иную роль на рынке капитала, чем фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня, одновременно укрепляя взаимосвязь с двумя фондовыми биржами.
По словам экспертов, поддерживая новую площадку, Си Цзиньпин дает понять, что у предпринимателей есть возможность привлекать средства, даже при сокращении доступности американского рынка.
"Китайское правительство действительно хочет поддержать новое поколение технологических компаний", - полагает преподаватель права в Королевском колледже Лондона Леронг Лу.
Хотя аналитики практически не ожидают, что Пекинская биржа будет конкурировать с другими торговыми площадками страны, некоторые полагают, что в конечном итоге она может разрешить торговлю частным лицам.
"Я думаю, что Пекинская фондовая биржа рано или поздно позволит розничным инвесторам выйти на рынок", - заявил исполнительный директор Guorong Securities Co. Цзичжун Ли, которого цитирует WSJ.
Азербайджанские военные пресекли провокацию армянских НВФ в Карабахе, у противника имеются потери - Минобороны
Азербайджан будет решительно пресекать попытки сепаратизма на своей территории - МИД
Военные Азербайджана и Турции на совместных учениях отрабатывают подводную атаку и оборону
Грузинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Дагестане
Число заражений COVID-19 в мире превысило 219 млн - университет Джонса Хопкинса
В Китае запретят показывать по телевидению недостаточно маскулинных мужчин
Президент Алиев заложил фундамент комплекса социального жилья Сумгайыт-2
Президент Алиев принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайыте
Турецкий военно-транспортный самолет направляется в Афганистан
Путину жалко отпускать в Госдуму Шойгу и Лаврова, но решение останется за ними
Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банки, которые не смогут внедрить финтех решения будут неизбежно терять долю рынка!
Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу CEO Award Azerbaijan
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог