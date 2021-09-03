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Финансы 03.09.2021 12:01

Китай создаст Пекинскую фондовую биржу

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о том, что Китай создаст Пекинскую фондовую биржу (Beijing Stock Exchange) и превратит ее в основную базу для малых и средних предприятий (МСП) инновационного типа, сообщает агентство "Синьхуа".

Он не уточнил, когда конкретно это произойдет.

Согласно заявлению Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC), биржа расширит существующий рынок ценных бумаг в Пекине и, в частности, будет принимать небольшие инновационные компании.

Китай продолжит поддерживать инновационное развитие МСП и углублять реформы "третьей новой площадки", заявил Си Цзиньпин, выступая на саммите по глобальной торговле услугами в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами-2021 (CIFTIS).

Как пояснила позже CSRC, Пекинская фондовая биржа будет создана на основе NEEQ.

National Equities Exchange and Quotation (NEEQ, известна как "третья новая площадка") - общегосударственная система по продаже акций малых и средних предприятий, не зарегистрированных на бирже. Площадка была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам.

Аналитики описали план китайских властей как реструктуризацию или ребрендинг существующей восемь лет биржи, где акциями местных компаний могут торговать только профессиональные инвесторы, пишет The Wall Street Journal.

По сообщению CSRC, фондовая биржа будет играть иную роль на рынке капитала, чем фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня, одновременно укрепляя взаимосвязь с двумя фондовыми биржами.

По словам экспертов, поддерживая новую площадку, Си Цзиньпин дает понять, что у предпринимателей есть возможность привлекать средства, даже при сокращении доступности американского рынка.

"Китайское правительство действительно хочет поддержать новое поколение технологических компаний", - полагает преподаватель права в Королевском колледже Лондона Леронг Лу.

Хотя аналитики практически не ожидают, что Пекинская биржа будет конкурировать с другими торговыми площадками страны, некоторые полагают, что в конечном итоге она может разрешить торговлю частным лицам.

"Я думаю, что Пекинская фондовая биржа рано или поздно позволит розничным инвесторам выйти на рынок", - заявил исполнительный директор Guorong Securities Co. Цзичжун Ли, которого цитирует WSJ.

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Тэги: КИТАЙ, БИРЖА, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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