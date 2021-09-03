В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев COVID-19, 799 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 18 тыс. 856 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 856 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 336 (7,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 799 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 50, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 34. По выздоровлении были выписаны 18 тыс. 690 человек.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 633 новых случаев COVID-19, 1 тыс. 556 человек выздоровели. В Санкт-Петербурге выявлено 1 тыс. 437 новых заболевших за сутки, в Московской области - 681.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 975 тыс. 174 случая коронавирусной инфекции, 185 тыс. 611 умерших и 6 млн 236 тыс. 738 выписанных.