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СНГ 03.09.2021 12:35

Об участии в крупных международных событиях 2024 г. думать рано - Путин

Президент России Владимир Путин уклонился от ответа, поедет ли в Бруней на саммит АТЭС в ноябре 2024 года (после президентских выборов в России - ИФ) или отправит кого-то вместо себя, заметив, что до этого события еще очень много времени.

"До 2024 года дожить нужно, ведь пандемии здесь нас трясут с разных сторон, поэтому надо работать и не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти (еще нескоро)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума.

У Путина также поинтересовались, поедет ли он на саммит АСЕАН в Таиланде в 2022 году.

"Если он будет в обычном, онлайн-формате", - ответил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АТЭС, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]