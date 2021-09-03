Об участии в крупных международных событиях 2024 г. думать рано - Путин

Президент России Владимир Путин уклонился от ответа, поедет ли в Бруней на саммит АТЭС в ноябре 2024 года (после президентских выборов в России - ИФ) или отправит кого-то вместо себя, заметив, что до этого события еще очень много времени.

"До 2024 года дожить нужно, ведь пандемии здесь нас трясут с разных сторон, поэтому надо работать и не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти (еще нескоро)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума.

У Путина также поинтересовались, поедет ли он на саммит АСЕАН в Таиланде в 2022 году.

"Если он будет в обычном, онлайн-формате", - ответил Путин.