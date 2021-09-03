Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что рано или поздно отношения с Украиной будут восстановлены в полноформатном масштабе.

"Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, чем раньше, тем лучше, в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Так он ответил на вопрос, может ли однажды приехать на Владивостокский или Петербургский экономический форум президент Украины.

Путин также заявил, что, будет ли это Владимир Зеленский, зависит от украинского народа. "Если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да", - сказал он.

Президент РФ выразил сожаление, что на практике все происходит наоборот. По его словам, не одно поколение украинских политиков приходит к власти с лозунгами за восстановление отношений с Россией, а потом "беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику в совершенно другом направлении".

"Происходит это под давлением крайних националистов. Впечатление, что избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и все делают, чтобы удовлетворить их амбиции", - сказал Путин.