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СНГ 03.09.2021 12:42

Путину жалко отпускать в Госдуму Шойгу и Лаврова, но решение останется за ними

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему жалко отпускать в Госдуму министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, но решение на сей счет они примут сами.

"Жалко. Они (Шойгу и Лавров) на своем месте хорошо работают", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, не жалко ли ему будет отпустить для работы в Госдуму Шойгу и Лаврова, которые входят в первую пятерку федерального списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

"Решения должны приниматься ими, прежде всего, они сами должны в конечном итоге принять это решение (идти в Госдуму или нет - ИФ)", - сказал Путин.

Президент при этом сказал об обращении к нему коллег с просьбой, чтобы Шойгу и Лавров возглавили предвыборный список ЕР, "демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе, усилиями этих людей.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, ЛАВРОВ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]