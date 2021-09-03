Путину жалко отпускать в Госдуму Шойгу и Лаврова, но решение останется за ними

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему жалко отпускать в Госдуму министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, но решение на сей счет они примут сами.

"Жалко. Они (Шойгу и Лавров) на своем месте хорошо работают", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, не жалко ли ему будет отпустить для работы в Госдуму Шойгу и Лаврова, которые входят в первую пятерку федерального списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

"Решения должны приниматься ими, прежде всего, они сами должны в конечном итоге принять это решение (идти в Госдуму или нет - ИФ)", - сказал Путин.

Президент при этом сказал об обращении к нему коллег с просьбой, чтобы Шойгу и Лавров возглавили предвыборный список ЕР, "демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе, усилиями этих людей.