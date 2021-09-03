Турецкий военно-транспортный самолет направляется в Афганистан

Турецкий военно-транспортный самолет Airbus A400M-180 вылетел в четверг с базы ВВС "Кайсери" в Афганистан.

Согласно данным службы авиационного слежения Flightradar, самолет уже находится в воздушном пространстве Афганистана, и недавно прошел близ города Герат.

Пункт назначения рейса Flightradar не указывает, однако, по данным итальянского журналиста Клаудио Локателли, который находится в Кабуле, турецкий борт направляется в Кабул.

Кроме того, Локателли сообщил, что в Кабул летят "два турецких военных самолета", однако информации о втором самолете Flightradar пока не дает.