Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0192 RUR   0.0233 GBR   2.3517 TRY   0.2052

Цена на нефть

02.09 $/bbl   WTI 69.99 1.40 Brent 73.03 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.09.2021 12:45

Турецкий военно-транспортный самолет направляется в Афганистан

Турецкий военно-транспортный самолет Airbus A400M-180 вылетел в четверг с базы ВВС "Кайсери" в Афганистан.

Согласно данным службы авиационного слежения Flightradar, самолет уже находится в воздушном пространстве Афганистана, и недавно прошел близ города Герат.

Пункт назначения рейса Flightradar не указывает, однако, по данным итальянского журналиста Клаудио Локателли, который находится в Кабуле, турецкий борт направляется в Кабул.

Кроме того, Локателли сообщил, что в Кабул летят "два турецких военных самолета", однако информации о втором самолете Flightradar пока не дает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АФГАНИСТАН, САМОЛЕТ


Похожие новости


Аэропорт Кабула может начать работу с перевозок на военных самолетах - Чавушоглу Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган Турция в случае договоренности с талибами готова управлять аэропортом Кабула Москва и Анкара призывают внутриафганские силы быстро обеспечить порядок в стране Турция поддерживает контакты по Афганистану со всеми заинтересованными сторонами, в частности и с талибами Турция не будет вовлечена в военную миссию НАТО в Афганистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]