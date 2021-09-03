Президент Алиев заложил фундамент комплекса социального жилья Сумгайыт-2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в рамках посещения города Сумгайыт принял участие в церемонии закладки в городе второго комплекса социального жилья.

Согласно информации на сайте главы государства, Алиев также принял участие в открытии эстакадной насосной станции Сумгайытской электростанции.

Э.Шафиев