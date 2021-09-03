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Немецкие социал-демократы лидируют в предвыборной гонке

Немецкие социал-демократы продолжают лидировать в опросах избирателей, согласно результатам опроса исследовательской группы "Выборы", Социал-демократическая партия СДПГ в настоящее время может рассчитывать на 25% голосов избирателей.

Христианско-демократический союз ХДС канцлера Ангелы Меркель претендует на 22%, третье место - за "Зелеными", за них готовы голосовать 17%. Правая "Альтернатива для Германии" и "Свободная демократическая партия" могут рассчитывать примерно на 11% голосов поддержки каждая, "Левым" достается 7%.

Опрос проведен с 31 августа по 2 сентября по заказу медиагруппы RTL, в нем приняли участие 1 тыс. 300 граждан.

Выборы в Германии пройдут в воскресенье, 26 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]