Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0192 RUR   0.0233 GBR   2.3517 TRY   0.2052

Цена на нефть

02.09 $/bbl   WTI 69.99 1.40 Brent 73.03 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.09.2021 16:34

В британском парламенте проведут расследование политики правительства по Афганистану

Комитет палаты общин по иностранным делам начал расследование по политике британского правительства по Афганистану, в том числе в том, что касается вывода из страны своего контингента.

"В ходе расследования будет рассмотрена роль министерства иностранных дел в выводе (контингента - ИФ), в том числе то, насколько эффективно оно планировало и координировало процесс с другими государствами", - говорится в сообщении, распространенном на сайте парламента Великобритании.

В сообщении отмечается, что в ходе расследования также рассмотрят цели Лондона в будущих отношениях с Кабулом, в частности, в области безопасности, в борьбе с терроризмом, а также в отношении гуманитарных последствий захвата власти в Афганистане движением "Талибан".

Кроме того, комитет палаты общин изучит последствия ситуации в Афганистане для внешней политики Великобритании в целом.

Накануне стало известно, что британское посольство в Афганистане временно переместили из Кабула в Доху, диппредставительство уже функционирует.

Ранее на этой неделе британское издание Evening Standard сообщило, что, по словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, в Афганистане осталось "несколько сотен" британских подданных. Точное число афганцев, которые имели возможность, но не смогли покинуть страну на самолетах Великобритании, на данный момент неизвестно.

Британское правительство в рамках операции "Теплый прием" разрешило всем эвакуированным афганцам, которые сотрудничали с британскими военными и в Афганистане, оставаться в Великобритании без каких-либо ограничений по времени. Как сообщалось, в качестве помощи правительство выделяет не менее 12 млн фунтов стерлингов на создание для афганских детей дополнительных школьных мест, предоставит до 300 стипендий для афганских студентов и аспирантов в университетах Великобритании. Еще 3 млн фунтов стерлингов предусмотрены на получение этой категорией афганцев доступа к медицинскому обслуживанию, всем предлагается вакцинация против COVID-19.

Ранее боевики движения "Талибан" заявили, что НАТО и союзники обязаны вывести все свои войска из страны не позже 31 августа. В виду этого многим странам пришлось проводить эвакуацию в ускоренном темпе, что привело к тому, что многие мирные жители, желавшие покинуть Афганистан, не смогли этого сделать.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, ПОЛИТИКА, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


В Лондоне не знают, сколько имеющих право уехать в Британию афганцев приходится оставить в Афганистане - министр Теракты у кабульского аэропорта не повлияют на продолжение эвакуации из Афганистана - Джонсон РФ и другие соперники Запада воспринимают его уход из Афганистана как проявление слабости - глава Минобороны Британии Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон Военный вариант решения афганской проблемы пока не рассматривается - Джонсон Британский премьер в пятницу созывает чрезвычайный комитет COBRA из-за кризиса в Афганистане - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]