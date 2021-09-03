В британском парламенте проведут расследование политики правительства по Афганистану

Комитет палаты общин по иностранным делам начал расследование по политике британского правительства по Афганистану, в том числе в том, что касается вывода из страны своего контингента.
"В ходе расследования будет рассмотрена роль министерства иностранных дел в выводе (контингента - ИФ), в том числе то, насколько эффективно оно планировало и координировало процесс с другими государствами", - говорится в сообщении, распространенном на сайте парламента Великобритании.
В сообщении отмечается, что в ходе расследования также рассмотрят цели Лондона в будущих отношениях с Кабулом, в частности, в области безопасности, в борьбе с терроризмом, а также в отношении гуманитарных последствий захвата власти в Афганистане движением "Талибан".
Кроме того, комитет палаты общин изучит последствия ситуации в Афганистане для внешней политики Великобритании в целом.
Накануне стало известно, что британское посольство в Афганистане временно переместили из Кабула в Доху, диппредставительство уже функционирует.
Ранее на этой неделе британское издание Evening Standard сообщило, что, по словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, в Афганистане осталось "несколько сотен" британских подданных. Точное число афганцев, которые имели возможность, но не смогли покинуть страну на самолетах Великобритании, на данный момент неизвестно.
Британское правительство в рамках операции "Теплый прием" разрешило всем эвакуированным афганцам, которые сотрудничали с британскими военными и в Афганистане, оставаться в Великобритании без каких-либо ограничений по времени. Как сообщалось, в качестве помощи правительство выделяет не менее 12 млн фунтов стерлингов на создание для афганских детей дополнительных школьных мест, предоставит до 300 стипендий для афганских студентов и аспирантов в университетах Великобритании. Еще 3 млн фунтов стерлингов предусмотрены на получение этой категорией афганцев доступа к медицинскому обслуживанию, всем предлагается вакцинация против COVID-19.
Ранее боевики движения "Талибан" заявили, что НАТО и союзники обязаны вывести все свои войска из страны не позже 31 августа. В виду этого многим странам пришлось проводить эвакуацию в ускоренном темпе, что привело к тому, что многие мирные жители, желавшие покинуть Афганистан, не смогли этого сделать.
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