В Британии опасаются, что поставленные в Афганистан британские вооружения попадут в руки талибов

Движение "Талибан" может завладеть британскими вооружениями, экспортированными в Афганистан за последние более чем 10 лет, сообщает издание The Independent со ссылкой на общественную организацию Кампания против торговли оружием (Campaign Against Arms Trade - CAAT).

"Правительство должно срочно расследовать, кто в конечном счете контролирует эти военные грузы, и почему действующие критерии выдачи лицензий на экспорт оружия вообще не смогли учесть (факторы - ИФ), ясно представляющие очень высокую степень риска", - заявила сотрудник CAAT Кэти Фэллон.

По данным CAAT, с 2008 года Британия отправила в Афганистан оружия, амуниции и прочего военного оборудования на сумму примерно в $208 млн. При этом британские власти одобрили лицензии на $30 млн для экспорта оружия в 2020 году, несмотря на соглашение США с движением "Талибан" в феврале того же года о выводе американского контингента из Афганистана.

Фэллон подчеркнула, что Лондон не проявлял аккуратности при выдаче этих лицензий, а "близорукий подход к лицензиям на экспорт оружия оставит ужасный шрам на жизнях афганцев, женщин и особенно детей в предстоящие десятилетия".

В Лейбористской партии Великобритании также указали на опасность того, что это оружие может оказаться у талибов, у отделения группировки ИГ в Афганистане "Вилаят Хорасан" и других террористов. Депутат от лейбористов Джон Хили подчеркнул, что в этих условиях предотвращение незаконной продажи оставленных в Афганистане британских вооружений должно быть частью стратегии Лондона по отношению к этой стране.

"В то время как у них (экстремистов - ИФ) может и не быть технических навыков использовать эти системы вооружения, продажа их на черном рынке могла бы быть значительным источником дохода для поддержки их операций", - сказал он.

The Independent в свою очередь указывает, что с 2008 года были выданы лицензии на поставки в Афганистан взрывчатки на $99 млн, бронемашин на $31 млн, стрелкового оружия на $6 млн.

По данным газеты, представитель британского правительства сообщил, что Лондон отозвал все лицензии на поставки военных товаров в Афганистан.

В Минобороны Великобритании отметили, что при выводе британских войск из Афганистана вывозилось и военное оборудование, хотя приоритет отдавался эвакуации людей.

"Министерство обороны не оставило какого-либо оружия, амуниции или важного IT-оборудования в Кабуле после эвакуационной операции", - заверил представитель ведомства.