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Дальнее зарубежье 03.09.2021 19:31

ЕС обеспечит присутствие в Кабуле для координации действий с новыми властями при гарантиях безопасности - Боррель

Евросоюз намерен установить совместное присутствие стран-участниц блока в Кабуле для координации действий со вставшим у власти в Афганистане движением "Талибан", заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы приняли решение работать согласованно, координировать наши контакты с "Талибаном", в том числе посредством совместного присутствия Европейского союза в Кабуле в случае соблюдения условия в области безопасности", - сказал Боррель на встрече с главами МИД стран ЕС в Словении.

Он уточнил, что ЕС необходимо взаимодействовать с новым афганскими властями, однако такие контакты не подразумевают их признания.

"Для поддержки афганского населения нам необходимо взаимодействовать с новыми властями в Афганистане, что не означает признания. Это оперативное взаимодействие", - пояснил Боррель.

Он отметил, что "усиленные контакты и взаимодействие, а также близкое присутствие" нужно для обеспечения эвакуации людей в страны ЕС. По его словам, такое взаимодействие активизируется в зависимости от поведения нового правительства.

Кроме того, по словам Борреля, Брюссель также намерен координировать взаимодействие с региональными партнерами по вопросам потока мигрантов, борьбы с терроризмом с организованной преступностью.

Накануне Боррель заявил, что ЕС будет готов разморозить проекты по оказанию помощи развитию Афганистана, если увидит, что находящееся там у власти движение "Талибан" правильным образом руководит страной.

Боррель пояснил, что ЕС оказывает гуманитарную помощь Афганистану, не выдвигая встречных политических требований, так как просто стремится помочь людям. По всем остальным возможным аспектам сотрудничества, по словам Борреля, "есть политические условия, которые им нужно выполнить".

В западных странах неоднократно выражали опасения в связи с приходом талибов ко власти в Афганистане. В частности, на Западе существуют опасения, что новые афганские власти будут серьезно нарушать права человека.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]