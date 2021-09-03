В аэропорт Кабула прибыл самолет с грузом гуманитарной помощи из ОАЭ

Борт из Абу-Даби совершил в пятницу посадку в аэропорту Кабула, свидетельствуют данные службы авиационного слежения Flightradar.

Государственные СМИ ОАЭ сообщили ранее в пятницу о том, что страна направила в Афганистан самолет с грузом первостепенной гуманитарной помощи, для тысяч афганских семей.

Представитель афганского движения "Талибан" Забиулла Муджахид со своей стороны сообщил, что в Кабул доставлено 60 тонн продовольствия и медикаментов.

Ранее через систему Flightradar в воздушном пространстве Афганистана также был замечен транспортник катарских ВВС С-17А Globemaster, который вылетел с базы ВВС "Эль-Удейд" в Катаре. Ранее на этой неделе в Кабул прибыли катарские специалисты, в задачу которым поставлено возвращение в строй аэропорта афганской столицы.