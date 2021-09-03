Работники без прививок от COVID-19 в Казахстане не смогут трудиться в очном режиме с 6 сентября

В Казахстане с 6 сентября будет ограничен допуск на работу в очном режиме для сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов.
Согласно документу, с 00:00 местного времени 6 сентября ограничивается допуск на работу в очном режиме работников, не получивших вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев), объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделений АО "Казпочта", банков второго уровня, объектов финансового рынка, страховых компаний, агентств по недвижимости, рекламных агентств, обменных пунктов, ломбардов, объектов образования и медицины.
Ограничивается также работа не вакцинированных сотрудников салонов красоты, парикмахерских, химчисток, фитнес-клубов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бань, саун, пляжей, типографских услуг, швейных ателье, фотосалонов, обувных мастерских, цветочных магазинов, сервисов ремонта обуви, одежды, оргтехники, объектов по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг.
Для не вакцинированных работников этих организаций вводится обязательное ПЦР-тестирование один раз в неделю (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).
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