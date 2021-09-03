В ООН пока наблюдают небольшой приток беженцев из Афганистана в Иран и Пакистан

Жители Афганистана пока что в небольших количествах покидают страну, перебираясь в Пакистан и Иран, заявили в пятницу в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"На сегодняшний день мы не видим большого потока беженцев", - приводит издание "Дейли стар" слова представителя УВКБ Бабара Балуджа.

Однако конкретных цифр тех, кто покидает Афганистан после захвата власти в стране движением "Талибан", он называть не стал. В то же время, по данным УВКБ, часть уехавших из Афганистана намереваются просить убежище в других странах.

Ранее в УВКБ спрогнозировали бегство еще до полумиллиона жителей Афганистана из страны до конца 2021 года.

В свою очередь телеканал Sky news сообщал, что тысячи жителей Афганистана после прекращения эвакуации из аэропорта Кабула пытаются выбраться из страны по земле и скапливаются у пограничных переходов с Пакистаном и Ираном.