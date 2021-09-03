Нефть перешла к росту

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу.
Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:23 подорожали на $0,54 (на 0,74%) - до $73,57 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,34 (на 0,49%) - до $70,33 за баррель.
Поддержку котировкам оказывает значительное сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю - на 7,2 млн баррелей, сообщает MarketWatch. При этом снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд.
В то же время сдерживающее влияние на рынок оказывает постепенное возобновление деятельности нефтепроизводителей в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида", отмечают аналитики Rystad Energy.
"Сегодняшний умеренный рост цен на нефть поддерживает благоприятная макроэкономическая ситуация на фоне оптимизма в связи с сообщением о снижении запасов сырья в США на прошлой неделе и тот факт, что запасы нефтепродуктов в целом находятся на минимуме для этого периода года с 2018 года, тогда как нефтеперерабатывающие мощности в Луизиане продолжают медленно восстанавливаться", - сказал эксперт Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует MarketWatch.
Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.
Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Кыргызстана в Азербайджане
Азербайджанские военные пресекли провокацию армянских НВФ в Карабахе, у противника имеются потери - Минобороны
Азербайджан будет решительно пресекать попытки сепаратизма на своей территории - МИД
Еврокомиссия и компания AstraZeneca пошли на мировую в споре о выполнении контракта
Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана
В Азербайджане небольшой прирост новых случаев COVID-19, скончалось 38 человек
Президент Алиев заложил фундамент комплекса социального жилья Сумгайыт-2
Президент Алиев принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайыте
Немецкие социал-демократы лидируют в предвыборной гонке
Работники без прививок от COVID-19 в Казахстане не смогут трудиться в очном режиме с 6 сентября
В Британии опасаются, что поставленные в Афганистан британские вооружения попадут в руки талибов
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банки, которые не смогут внедрить финтех решения будут неизбежно терять долю рынка!
Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу CEO Award Azerbaijan
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог