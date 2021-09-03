В Азербайджане создают электронный портал по госзакупкам продовольствия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ «Об утверждении правил по централизованной закупке продовольственных товаров государственными предприятиями и организациями».

Согласно этим изменениям, опубликованным на сайте главы государства, создается электронный портал «Закупка продовольственных товаров по государственным заказам».

Посредством портала будет осуществляться выбор закупающей организацией производителей или продавцов, соответствующих условиям закупки и имеющих необходимый объем производства, зарегистрированных на электронном портале; заключение контрактов между закупщиками и производителями (продавцами); мониторинг по закупкам и поставкам с целью определения соблюдения производителями и продавцами условий закупок и размещения их результатов на электронном портале; ограничение участия производителей и продавцов, не соблюдающих условия закупок и соглашений; при рассмотрении предложений, отдаваться предпочтение местным микро-, малыми и средним предприятиям, которые соответствуют условиям закупающей организацией.

По условиям, образец формы договора между закупочной организацией и продавцами (производителями) продукции определяет кабинет министров Азербайджана.

Б.Рустамбеков