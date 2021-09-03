Талибы объявят состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Движение "Талибан" приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана с пятницы на субботу, 4 сентября, сообщило издание "Таймс оф Индиа" со ссылкой на представителя талибов Забуиллу Муджахида.

При этом, указывает издание, по данным ряда источников, вероятным главой нового правительства будет один из лидеров движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар.