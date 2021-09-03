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Дальнее зарубежье 03.09.2021 16:59

Талибы объявят состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Движение "Талибан" приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана с пятницы на субботу, 4 сентября, сообщило издание "Таймс оф Индиа" со ссылкой на представителя талибов Забуиллу Муджахида.

При этом, указывает издание, по данным ряда источников, вероятным главой нового правительства будет один из лидеров движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]