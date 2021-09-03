В Кабуле несколько женщин организовали акцию протеста против неравенства

Небольшая группа афганских женщин в пятницу вышла с протестом близ президентского дворца в Кабуле, они требовали равноправия у взявших власть в Афганистане талибов, сообщает агентство Associated Press (AP).
По его данным, около 20 женщин с микрофонами собрались под присмотром боевиков-талибов, которые позволили провести демонстрацию. Женщины требовали доступа к образованию, права на возвращение на рабочие места, а также роли в управлении страной.
Некоторые женщины также держали таблички с надписями, на одной из которых было написано: "Свобода - наш девиз. Она заставляет нас гордиться".
Как сообщает AP, это уже второй протест, организованный женщинами Афганистана после того, как талибы взяли власть в стране. Ранее демонстрацию устроили жительницы Герата.
В августе боевики движения "Талибан" пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. Однако, по данным агентства, многие афганцы, особенно женщины, опасаются отмены прав, приобретенных за последние 20 лет.
Талибы, которые на днях собираются объявить состав нового афганского правительства, заявляли, что стремятся к хорошим отношениям со всеми странами, в том числе с США. Западные страны ожидают от талибов выполнения обязательств сформировать инклюзивное правительство, а также не позволить террористическим группировкам действовать с территории Афганистана.
Президент США Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.
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