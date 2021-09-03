Следовавший в Баку танкер сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Теплоход "ВФ Танкер-7" оказался на мели в северной части Каспийского моря, на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области в пятницу.

Теплоход следовал по маршруту порт Астрахань - Баку, судовой экипаж - 12 человек. "Пострадавших нет, запас еды (воды) на 14 суток", - говорится в сообщении.

Корпус судна не поврежден, загрязнений акватории - нет.

Движение судов по каналу не приостанавливалось, отмечают в МЧС.