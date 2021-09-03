Рост цен на газ может создать проблемы для промышленных компаний Великобритании и Европы

Рост цен на природный газ, вызванный глобальными затруднениями в поставках, может привести к повышению стоимости коммунальных услуг и вынудить энергоемкий бизнес в Великобритании и Европе сократить активность этой зимой, предупреждают в британской Centrica Plc, владеющей British Gas.

Цены на природный газ в данный момент держатся на рекордных для этого времени года уровнях, и эксперты опасаются, что европейские страны могут столкнуться с дефицитом газа зимой, когда спрос на него является наибольшим.

"В данный момент в Европе и Британии достаточно газа для удовлетворения ежедневных потребностей, однако его недостаточно для наполнения хранилищ, - заявил Кассим Мангерах, отвечающий за торговлю энергоносителями в Centrica, в интервью газете Financial Times. - Если предстоящая зима будет долгой и холодной, мы можем столкнуться с проблемой. Нам необходимо приобретать СПГ практически независимо от цены на него, чтобы быть уверенными, что спрос зимой будет удовлетворен".

Если предстоящая зима будет длинной или особенно холодной, цены на газ возрастут еще больше, и некоторым из наиболее энергоемких компаний ничего не останется кроме как сокращать производство, отметил Мангерах.

"Ранее мы еще не сталкивались с такой ситуацией, как сейчас. Если вы не можете обеспечить достаточные поставки, единственной возможностью уравновесить рынок является сокращение спроса, - говорит он. - Если этой зимой мы столкнемся с дефицитом поставок, придется ограничить экономическую активность, чтобы уравновесить рынок. Если цены на газ будут слишком высокими, то некоторые компании в Британии и Европе могут просто принять решение в пользу ограничения производства".

По словам аналитика консалтинговой компании ICIS Тома Маржец-Мансера, ситуация с поставками газа в Британию и Европу этим летом "стала не лучше, а хуже".

"Вот почему цены продолжают расти. Сокращение объемов производства промышленными компаниями в Великобритании и Евросоюзе не является невозможным, однако, если это произойдет, то лишь на короткое время, на период пикового зимнего спроса на газ", - считает эксперт.

В Департаменте бизнеса, энергетики и промышленных решений Великобритании отмечают, что источники поставок газа "высоко диверсифицированы", однако "зависимость от волатильных цен на газ подчеркивает важность создания в стране сильного сектора возобновляемой энергетики".

В том случае, если предстоящая зима в Европе окажется мягкой и короткой, цены на газ могут опуститься, однако эксперты отмечают наличие долгосрочных проблем для рынка.

Так, Россия сократила поставки газа в Европу в текущем году, и "Газпром" на этой неделе дал понять, что запуск "Северного потока 2" не повлияет на уровень поставок российского газа в Европу в 2021 году.

При этом, рост стоимости углеродных квот в Британии и Европе способствует увеличению спроса на газ.

"В прошлом, мы могли легче переключаться между различными видами топлива, если цены на газ поднимались слишком высоко, генерирующие компании переключались на уголь, - отмечает Мангерах. - Однако теперь это уже не вариант, поскольку цены на углеродные квоты довольно высоки, и Великобритания уходит от использования угля".