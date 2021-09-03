BNQMAZ в течение 2 лет вложит около $1,5 млн в развитие Бакинского завода нефтегазопромыслового оборудования

ЗАО “BNQMAZ” вложит около 2,6 млн манатов ($1,5 млн по текущему курсу-ИФ) в развитие ОАО «Baki Neftqazmeden Avadanliqlari Zavodu» (Бакинский завод нефтегазопромыслового оборудования), говорится в сообщении Госслужбы по имущественным вопросам при Минэкономики Азербайджана.

«В комитет поступили предложения от нескольких инвесторов, но после их оценки, было принято решение объявить ЗАО “BNQMAZ” победителем инвестиционного конкурса на продажу 97,7% или 1млн 465,388 тыс. акций ОАО «Baki Neftqazmeden Avadanliqlari Zavodu». Согласно представленной инвестиционной программе, компания обязалась вложить 2,57 млн манатов в развитие данного предприятия», - отмечается в сообщении.

По данным ГСИВ, победитель конкурса планирует инвестировать средства в течение 2 лет и создать не менее 80 новых рабочих мест. Реконструкция и эксплуатация предприятия создадут условия для производства различных видов промышленного оборудования, а также обеспечат спрос на эту продукцию.

Также победитель конкурса обязался выплатить в госбюджет 1 млн манатов, осуществить выплаты в Государственный фонд социальной защиты, выплаты по заработной плате и приравненным к ним долгам и выполнить социально-экономические обязательства.

«Согласно инвестиционной программе, предприятие будет производить газовые регуляторы высокого давления, регулирующие шкафы для газовой промышленности, центробежные насосы, оборудование для горнодобывающей промышленности, различное подъемное оборудование и другую конкурентоспособную продукцию», -говорится в информации.

Как сообщалось, Государственная служба по имущественным вопросам 7 июля 2021 года выставила на инвестиционный конкурс ОАО «Baki Neftqazmeden Avadanliqlari Zavodu».

Завод находится в поселке Бюльбюля Сураханского района Баку. Предприятие на имеет дебиторские задолженности на сумму 62,971 тыс. манатов и обязательства на 823,436 тыс. манатов.

Н.Аббасова