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ЕС готов поддержать Литву, Латвию и Польшу на фоне ситуации с беженцами на границе с Белоруссией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС принять любые меры для поддержки Литвы, Латвии и Польши, если Белоруссия продолжит искусственно создавать давление на границах Евросоюза, используя иммигрантов и беженцев.

"Мы считаем предосудительным, что режим Лукашенко цинично использовал в течение этого лета иммигрантов и беженцев для того, чтобы искусственно создать давление на наших восточных границах, поскольку литовская и польская граница - это границы ЕС", - сказал Боррель в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, министры иностранных дел стран-членов ЕС выражают солидарность с Литвой, Латвией и Польшей на фоне этой ситуации. "И мы готовы принять любые меры для их поддержки, если такая ситуация продолжится", - добавил Боррель.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с его страной. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - утверждал Лукашенко.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки нелегальной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". В стране планируют возвести забор от нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией до сентября 2022 года, на строительство будет выделено 152 млн евро, длина забора составит 500 км.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦЫ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]