Вывод сил США из Афганистана одобрили 77% американцев - опрос

Подавляющее большинство американцев считают верным решение президента страны Джо Байдена вывести военных из Афганистана, свидетельствуют данные опроса для издания The Washington Post и телеканала ABC News.

Согласно его результатам, 77% опрошенных заявили, что одобряют это решение. Оставшиеся 23% придерживаются противоположного мнения.

При этом 52% американцев из тех, кто поддержал вывод сил, недовольны тем, как его осуществила администрация президента США.

Респондентов также просили оценить деятельность Байдена на посту президента в целом. Согласно опросу, 44% одобряют его работу, 51% оценивают ее отрицательно. 5% воздержались от ответа.

Опрос проводился в период с 29 августа по 1 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Изначально решение вывести войска из Афганистана принял предшественник Байдена Дональд Трамп. Байден же, придя в Белый дом, оставил это решение в силе.

Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт поздно вечером 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.