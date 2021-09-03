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Дальнее зарубежье 03.09.2021 23:21

Вывод сил США из Афганистана одобрили 77% американцев - опрос

Подавляющее большинство американцев считают верным решение президента страны Джо Байдена вывести военных из Афганистана, свидетельствуют данные опроса для издания The Washington Post и телеканала ABC News.

Согласно его результатам, 77% опрошенных заявили, что одобряют это решение. Оставшиеся 23% придерживаются противоположного мнения.

При этом 52% американцев из тех, кто поддержал вывод сил, недовольны тем, как его осуществила администрация президента США.

Респондентов также просили оценить деятельность Байдена на посту президента в целом. Согласно опросу, 44% одобряют его работу, 51% оценивают ее отрицательно. 5% воздержались от ответа.

Опрос проводился в период с 29 августа по 1 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Изначально решение вывести войска из Афганистана принял предшественник Байдена Дональд Трамп. Байден же, придя в Белый дом, оставил это решение в силе.

Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт поздно вечером 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВЫХОД, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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