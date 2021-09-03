Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0192 RUR   0.0233 GBR   2.3517 TRY   0.2052

Цена на нефть

02.09 $/bbl   WTI 69.99 1.40 Brent 73.03 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.09.2021 23:55

Россия выступает за скорейшее возвращение иранской делегации в Вену для возобновления переговоров по СВПД - постпред РФ

Россия приветствовала бы скорейшее возвращение иранской делегации в Вену для продолжения переговоров по восстановлению СВПД, затянувшаяся пауза не идет на пользу делу и создает напряженность вокруг иранского ядерного досье, заявил в пятницу "Интерфаксу" постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Действительно, как раз сегодня пауза на венских переговорах по восстановлению СВПД, по моим подсчетам, составила уже 75 дней - это, конечно, уже очень солидный срок. С одной стороны, причина понятна - в Иране произошла смена исполнительной власти. Только на прошлой неделе было сформировано новое правительство, назначен, в том числе, и новый министр иностранных дел", - сказал Ульянов.

По словам дипломата, "естественно, новой команде требовалось и, видимо, все еще требуется какое-то время для того, чтобы подготовится к возобновлению переговорного процесса".

Он напомнил, что "у американцев на это в начале года ушло порядка 2-2,5 месяцев после прихода Байдена в Белый дом".

"Так что, повторюсь, такая задержка понятна", - подчеркнул российский постпред.

"С другой стороны, конечно, эта задержка не идет на пользу делу, теряется динамика переговорного процесса, растет определенная напряженность вокруг переговоров и вообще иранского ядерного досье с учетом того, что Иран действительно продолжает развивать свою ядерную программу в условиях, когда переговоры по восстановлению СВПД не ведутся", - отметил он.

Ульянов добавил: "Все это, на наш взгляд, не отвечает интересам дела, не отвечает и интересам самого Ирана. Поэтому мы, как и все другие участники переговорного процесса, несомненно, приветствовали бы скорейшее возвращение иранской переговорной команды в Вену".

США во время пребывания на президентском посту Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

С апреля по конец июня этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОСТПРЕД, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Нынешняя конструкция отношений РФ и ЕС нежизнеспособна - Чижов Чижов: в 2018 году удалось не дать окончательно развалить отношения России с ЕС Постпред РФ при СНГ Шведов сообщил, что в скором времени покинет свой пост - газета Американский постпред при ООН: США не верят, и не будут верить России Чуркин был выдающимся дипломатом и погиб на боевом посту - Лавров Российские военные самолеты летают в международном пространстве и не нарушают международных правил - Грушко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]