Россия выступает за скорейшее возвращение иранской делегации в Вену для возобновления переговоров по СВПД - постпред РФ

Россия приветствовала бы скорейшее возвращение иранской делегации в Вену для продолжения переговоров по восстановлению СВПД, затянувшаяся пауза не идет на пользу делу и создает напряженность вокруг иранского ядерного досье, заявил в пятницу "Интерфаксу" постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Действительно, как раз сегодня пауза на венских переговорах по восстановлению СВПД, по моим подсчетам, составила уже 75 дней - это, конечно, уже очень солидный срок. С одной стороны, причина понятна - в Иране произошла смена исполнительной власти. Только на прошлой неделе было сформировано новое правительство, назначен, в том числе, и новый министр иностранных дел", - сказал Ульянов.

По словам дипломата, "естественно, новой команде требовалось и, видимо, все еще требуется какое-то время для того, чтобы подготовится к возобновлению переговорного процесса".

Он напомнил, что "у американцев на это в начале года ушло порядка 2-2,5 месяцев после прихода Байдена в Белый дом".

"Так что, повторюсь, такая задержка понятна", - подчеркнул российский постпред.

"С другой стороны, конечно, эта задержка не идет на пользу делу, теряется динамика переговорного процесса, растет определенная напряженность вокруг переговоров и вообще иранского ядерного досье с учетом того, что Иран действительно продолжает развивать свою ядерную программу в условиях, когда переговоры по восстановлению СВПД не ведутся", - отметил он.

Ульянов добавил: "Все это, на наш взгляд, не отвечает интересам дела, не отвечает и интересам самого Ирана. Поэтому мы, как и все другие участники переговорного процесса, несомненно, приветствовали бы скорейшее возвращение иранской переговорной команды в Вену".

США во время пребывания на президентском посту Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

С апреля по конец июня этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.