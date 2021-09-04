Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не намерена предоставлять НАТО данные о совместных с Белоруссией учениях "Запад-2021", учитывая активность альянса у границ страны и уровень отношений с ним.

"Североатлантический альянс в одностороннем порядке понизил уровень отношений с Россией. Это их выбор. Россия же при такой тональности точно не обязана ни перед кем отчитываться, особенно учитывая размещение американских систем ПРО в Польше, а также периодическую переброску войск США в страны, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале в пятницу.

Так он прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга предоставить данные о военных учениях "Запад-2021", которыми обеспокоены страны Балтии, Польша и Украина. Столтенберг, которого цитируют западные СМИ, призвал Россию вести себя предсказуемо и транспарентно и раскрыть численность военных, которые будут участвовать в этих учениях.

Слуцкий добавил, что в Минобороны России уже давали пояснение, что "в отдельных эпизодах учений, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, будет принимать участие не более 6,4 тыс. военнослужащих". Между тем, обязательное приглашение наблюдателей обязательно при участии в учениях от 13 тыс. военных.

Российско-белорусское совместное стратегическое учение "Запад-2021" запланировано на период с 9 по 15 сентября.

По данным Минобороны РФ, 9 сентября состоится церемония открытия учения на полигонах "Мулино" (Нижегородская область) и "Обуз-Лесновский" (Брестская область Белоруссии).

Первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин ранее заявлял, что всего в учении на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей".

По его информации, максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превысит 6400 военнослужащих.

К учению привлекаются органы военного управления, войска Западного военного округа, часть органов военного управления войск Центрального военного округа, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации, а также соединения Балтийского флота.