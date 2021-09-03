Великобритания не может не сотрудничать с талибами - глава МИД

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил во время своего визита в Пакистан, что в новых реалиях Великобритании нужно сотрудничать с движением "Талибан", сообщает в пятницу Sky News.

"Мы не признаём "Талибан" в качестве нового законного правительства, но мы понимаем важность возможности сотрудничать и общаться напрямую", - заявил Рааб на конференции в Исламабаде. Он добавил, что существует большое количество вопросов, которые необходимо обсудить с талибами, включая прежде всего вопрос безопасного отъезда из Афганистана британских граждан и афганцев, которые работали на правительство Великобритании.

Великобритания не торопится признавать новое правительство Афганистана, однако глава МИД отмечает, что возможность диалога с представителями "Талибана" необходима в новых афганских реалиях. Рааб добавил, что без сотрудничества с "Талибаном" Великобритания в августе 2021 года не смогла бы эвакуировать из страны около 15 тыс. человек.

Ранее Рааб подвергся критике со стороны политических оппонентов за то, как он справляется с ситуацией в Афганистане. В частности, за нежелание звонить министру иностранных дел Афганистана Ханифу Атмару по вопросу эвакуации граждан 13 августа, когда министр находился в отпуске со своей семьей.