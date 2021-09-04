Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана

Министры иностранных дел Китая Ван И и Ирана Амир Абдоллахиан в состоявшейся телефонной беседе отметили необходимость тесной координации усилий по мирному восстановлению Афганистана после прихода в власти в стане движения "Талибан", сообщил МИД КНР.
"Как соседи Афганистана, Китай и Иран должны укреплять связи и координацию, чтобы играть конструктивную роль в достижении плавного перехода и мирного восстановления Афганистана", - говорится в сообщении.
Также Ван И выразил надежду, что новое правительство Афганистана "проявит открытость и терпимость, полностью дистанцируется от террористических организаций, а также установит и будет развивать хорошие отношения со всеми странами, особенно с соседними".
"Хотя Соединенные Штаты вышли из Афганистана, они обязаны нести ответственность за мирное восстановление Афганистана. Они не должны пытаться использовать различные средства для создания там новых проблем, не говоря уже о том, чтобы вызвать новые беспорядки и наносить ущерб законным правам и интересам соседних стран", - заявил китайский министр.
Утверждения Вашингтона о том, что вывод американских войск из Афганистана был нацелен на концентрацию сил против Китая и России - это "попытка найти оправдание собственным неудачам", подчеркнул он. Кроме того, это также "разоблачает суть попыток Соединенных Штатов продолжить силовую политику в мире".
"Если США не извлекут должных уроков и полностью не изменят свой курс, они после ошибок в Афганистане неизбежно совершат еще более серьезные ошибки, за афганским провалом последуют новые еще более крупные провалы", - подчеркнул Ван И.
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