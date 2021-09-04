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Дальнее зарубежье 04.09.2021 09:12

США намерены участвовать в решении конфликта в Донбассе - вице-премьер Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишиназаявила, что США намерены участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе.

"Я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта. (...) Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоится ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - заявила Стефанишина в эфире украинского телеканала в пятницу.

По ее словам, США готовы участвовать в этом процессе.

"С сегодняшнего дня (данные вопросы - ИФ) будут обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - подчеркнула Стефанишина.

В субботу США объявили о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности, который включает бронебойные системы "Джавелин" и другое оружие.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]