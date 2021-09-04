Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0192 RUR   0.0233 GBR   2.3517 TRY   0.2052

Цена на нефть

02.09 $/bbl   WTI 69.99 1.40 Brent 73.03 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 04.09.2021 09:27

На Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. случаев СOVID-19 и 44 летальных исхода - Минздрав

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 2 тыс. 614 новых случаев COVID-19, скончались 44 человека, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"За сутки (...) зафиксировано 2 тыс. 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196, медработников - 46). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 824 человека; летальных случаев - 44; выздоровели - 1 тыс. 447 человек", - следует из сообщения Министерства в Telegram.

Всего за период пандемии в Украине заболели2 млн 296 тыс. 155 человек, выздоровели2 млн 212 тыс. 313 человек, летальных случаев - 53 тыс. 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]