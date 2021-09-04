На Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. случаев СOVID-19 и 44 летальных исхода - Минздрав

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 2 тыс. 614 новых случаев COVID-19, скончались 44 человека, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
"За сутки (...) зафиксировано 2 тыс. 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196, медработников - 46). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 824 человека; летальных случаев - 44; выздоровели - 1 тыс. 447 человек", - следует из сообщения Министерства в Telegram.
Всего за период пандемии в Украине заболели2 млн 296 тыс. 155 человек, выздоровели2 млн 212 тыс. 313 человек, летальных случаев - 53 тыс. 966.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
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