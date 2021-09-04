Число заражений COVID-19 в мире превысило 219,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 219 млн 822 тыс. 508, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 553 тыс. 726 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 млн 850 тыс. 377 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 647 тыс. 588.
Второе место заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 945 тыс. 907, а общее число умерших от последствий заражения вирусом составило 440 тыс. 225.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 856 тыс. 60 заболевших, умерли 582 тыс. 670 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 586,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 995 человек, в Индии - 315, Бразилии - 2 тыс. 719.
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