Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0192 RUR   0.0233 GBR   2.3517 TRY   0.2052

Цена на нефть

02.09 $/bbl   WTI 69.99 1.40 Brent 73.03 1.44

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.09.2021 10:20

Начальник Генштаба Армении едет в Россию

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян и возглавляемая им делегация отправились в Россию, сообщает Минобороны Армении в субботу.

"Возглавляемая начальником ГШ ВС Армении делегация в Москве 4 сентября примет участие в церемонии закрытия и награждения соревнований в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021)", - отметили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что подразделение ВС Армении с 10 по 16 сентября примет участие в совместных стратегических учениях "Запад-2021" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]