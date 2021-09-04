Начальник Генштаба Армении едет в Россию

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян и возглавляемая им делегация отправились в Россию, сообщает Минобороны Армении в субботу.

"Возглавляемая начальником ГШ ВС Армении делегация в Москве 4 сентября примет участие в церемонии закрытия и награждения соревнований в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021)", - отметили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что подразделение ВС Армении с 10 по 16 сентября примет участие в совместных стратегических учениях "Запад-2021" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.