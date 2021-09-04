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04.09.2021 11:15

Президент Алиев поздравил азербайджанских спортсменов с "золотом" Паралимпийских игр в Токио

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, ставших обладателями золотых медалей XVI Летних Паралимпийских игр в Токио.

"Паралимпийцы продолжают нас радовать. Число золотых медалей Летних Паралимпийских игр "Токио-2020" достигло 14. От всей души поздравляю золотых медалистов Ламию Велиеву и Орхана Асланова с уверенными победами!", - говорится в опубликованном в Twitter поздравлении главы государства.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]