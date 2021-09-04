Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, ставших обладателями золотых медалей XVI Летних Паралимпийских игр в Токио.
"Паралимпийцы продолжают нас радовать. Число золотых медалей Летних Паралимпийских игр "Токио-2020" достигло 14. От всей души поздравляю золотых медалистов Ламию Велиеву и Орхана Асланова с уверенными победами!", - говорится в опубликованном в Twitter поздравлении главы государства.
А.Салаева
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