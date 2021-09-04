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Дальнее зарубежье 04.09.2021 12:09

На страны АТР приходится около половины экспортного оборонного портфеля России

Заказы от стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составляют почти половину экспортного оружейного портфеля России, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Государства АТР импортируют значительную часть предлагаемого ассортимента российской продукции военного назначения. На долю стран региона приходится практически половина текущего российского экспортного оборонного портфеля заказов", - заявил журналистам Шугаев.

"Основными партнерами России в области военно-технического сотрудничества в регионе являются Китай, Индия, Мьянма, Индонезия, Бангладеш и Малайзия", - сказал Шугаев.

В августе глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев говорил, что российский портфель заказов на поставки вооружения составляет $52,1 млрд.

Шугаев отметил, что страны АТР ориентированы на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, поэтому уделяют существенное внимание технологическому сотрудничеству с РФ в рамках совместных предприятий и организации лицензионного производства российской военной техники.

Ранее официально сообщалось, что объем оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а портфель заказов Китая по линии ВТС - более $7 млрд.

Россия готова обеспечить техникой и оружием все виды вооруженных сил Мьянмы, сообщил "Интерфаксу" 24 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мьянма является одним из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" в Юго-Восточной Азии. Компания занимается активным продвижением в Мьянму российской продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил", - сказал Михеев.

Также сообщалось, что РФ выполняет контракты на поставку Мьянме двух комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С1", истребителей Су-30СМЭ, разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

В настоящее время у вооруженных сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, зенитные ракетные комплексы "Печора-2".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]