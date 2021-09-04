Лидер антиталибского Фронта нацсопротивления Афганистана пообещал не прекращать борьбу

Возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что противники движения "Талибан" не намерены складывать оружие.
"Мы никогда не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость", - приводит его слова телеканал Tolo News.
"Сопротивление в Панджшере, которое твердо держалось до нынешнего дня, или наши сестры из сопротивления в Герате, которые заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз", - добавил он.
Tolo News напоминает, что в минувший четверг в Герате на западе страны женщины вышли на демонстрацию с требованием обеспечить женское представительство в будущем правительстве Афганистана.
Накануне как движение "Талибан, так и противостоящий им Фронт национального сопротивления Афганистана заявляли об успешных боях в провинции Панджшер.
Провинция Панджшер, расположенная относительно недалеко от Кабула, имеет стратегическое значение, так как через нее проходят удобные перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны. Так, ущелье было одним из главных центром сопротивления советским войскам. А талибы во время пребывания у власти в 1990-х годах, так и не смогли захватить Панджшер.
В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует "Талибан". После бегства афганского президента Ашрафа Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Теперь Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".
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